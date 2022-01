Edilizia Residenziale Pubblica: il 1° febbraio incontro con il sindacato inquilini

In una fase particolarmente delicata per il diritto alla casa, in cui la sofferenza abitativa acutizzata della pandemia rappresenta uno dei nodi critici più sentiti dalla collettività, è sempre più importante tornare a parlare di edilizia residenziale pubblica e delle politiche per garantirle sviluppi futuri sempre più al passo con i bisogni reali delle persone.

In questa logica il sindacato inquilini SUNIA, il Comune di Parma e ACER Parma promuovono un momento di confronto e approfondimento dedicato all'edilizia pubblica e alla partecipazione degli assegnatari alla gestione del patrimonio nell'esperienza parmense.

L'evento è il programma per martedì 1° febbraio 2022, e sarà possibile seguirlo e parteciparvi in in diretta al link: https://www.facebook.com/suniaparma.

Dopo la presentazione a cura di Valentino Minarelli, del SUNIA Emilia-Romagna, sono previste le relazioni di Bruno Mambriani, Presidente ACER Parma ("Le ragioni di una scelta"), Italo Tomaselli, Direttore ACER Parma ("I valori di una scelta) e Corrado Turilli, SUNIA Parma ("I vantaggi dell’autogestione e il ruolo del Sindacato Unitario degli Inquilini Assegnatari"). A seguire il dibattito, al quale sono stati invitati i presidenti di ACER della nostra regione per illustrare esperienze e progetti di partecipazione degli assegnatari.

Al dibattito interverranno Marina Balestrieri, CGIL Emilia Romagna, che parlerà del percorso per una nuova legge regionale; Elly Schlein, Vicepresidente Regione Emilia-Romagna e Assessore al contrasto alle disuguaglianze e transizione ecologica, che interverrà sul Patto per il clima, politiche abitative, politiche giovanili, cooperazione internazionale allo sviluppo e su l’edilizia residenziale pubblica come investimento infrastrutturale e sociale da rinnovare e potenziare. Laura Rossi, Assessore al Welfare del Comune di Parma, darà conto delle politiche abitative nel Comune di Parma tra continuità ed innovazione. Infine Nicola Zambetti, Segretario SUNIA Nazionale, porterà un contributo dal titolo "È tempo di un piano nazionale di edilizia popolare e di linee guida per regolamenti di gestione partecipata".