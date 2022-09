Elezioni, a Parma affluenza al 70.31%. Exit poll: centrodestra sopra il 40%, centrosinistra meno del 30% | LA DIRETTA

Alle ore 23 di domenica 25 settembre si sono chiuse le operazioni di voto per le elezioni politiche 2022. A Parma l'affluenza definitiva alle ore 23 è stata del 70.31% al Senato e alla Camera. Hanno votato 98.162 elettori. Alle elezioni amministrative del 2022 l'affluenza era stata del 51,82%. Alle politiche del 2018 era stata del 75,01%. Subito dopo la chiusura dei seggi sono iniziate le operazioni di spoglio delle schede nelle 204 sezioni elettorali del comune di Parma e nei comuni della provincia.

LO SPOGLIO DELLE SCHEDE - Nel collegio di Parma al Senato testa a testa tra Elena Murelli (36.53%) del centrodestra e Giuseppe Negri (36.54) del centrosinistra con 60 sezioni scrutinate su 204.

Prima proiezione (Senato) Swg: 43% centrodestra, 25.4 centrosinistra:

M5s 17

Azione 7,9

FdI: 26

Lega: 8,4

FI 7,9

Pd: 18,1

I primi exit poll: centrodestra sopra al 40%, centrosinistra meno del 30%

Primo intention poll realizzato da Tecné. Con una copertura del campione pari al 71% il Centrodestra sarebbe avanti al Senato con una forchetta tra il 41,5 e il 45,5%. Centrosinistra dato al 25-29%. M5s 14-18%. Azione tra il 5 e il 9%. Italexit tra 1,5 e 3,5%. Tra i singoli partiti Fdi 22,5-26,5%, Lega 8,5-12%, Forza Italia 5-9%, Pd 17-21%

I primi exit poll: Fratelli d'Italia primo partito.

Fratelli d'Italia 25 (23-27 per cento)

Pd 20 (18-22 per cento)

M5s 15,5 (13.5-17.5 per cento)

Lega 11.5 (9.5-13.5 per cento)

Forza Italia 7 (6-8 per cento)

Azione Italia Viva 7 (6-8 per cento)

Verd-Sinistra 3,5 (3-4 per cento)

+Europa 2,5 (2-3 per cento)

ItalExit 2,5 (2-3 per cento)

Noi Moderati 1,5 per cento

Unione Popolare 1 per cento

Impegno Civico 1 per cento

Segui i risultati e gli aggiornamenti in diretta

Attesa per il dato dell'affluenza delle ore 23. Secondo i dati definitivi di tutti i 7.904 comuni italiani l'affluenza alle elezioni politiche di oggi alle 19 è stata del 51,16%, in calo di oltre sette punti dal 58,40% delle politiche del 2018. Lo rende noto il Viminale. Il calo dell'affluenza è un fenomeno che riguarda tutte le regioni, ma è particolarmente forte al Sud. La regione dove l'affluenza è stata più alta è l'Emilia Romagna, con il 59,8%, in calo comunque dal 65,98% di quattro anni fa.

Su questa pagina vi terremo aggiornati con gli exit poll e le proiezioni, contestualizzando i dati, selezionando le informazioni davvero rilevanti per capire come sarà composto il parlamento della nuova legislatura, chi sono i reali vincitori di questa tornata elettorale, e chi gli sconfitti

In aggiornamento dalle ore 22.30