Elezioni amministrative: tutti i risultati

Cinquantotto candidato sindaco e sessantatré liste. Un solo comune, Fidenza, ha oltre 15 mila abitanti, tutti gli altri 26 comuni sono sotto la soglia. Verranno eletti 27 nuovi primi cittadini e 326 consiglieri comunali. In tre casi - Albareto, Terenzo e Valmozzola - c'è un unico candidato per la poltrona di sindaco. Per loro il dato più importante da guardare sarà quindi quello dell'affluenza alle urne.

La sfida più importante sarà a Fidenza: Malvisi, Cabassa e Pollastri si contenderanno la carica di primo cittadino ma se nessuno di loro avrà la maggioranza assoluta si terrà il ballottaggio dopo due settimane.

I seggi chiudono alle ore 23 di domenica 9 giugno. Qui appariranno i risultati con tutti i sindaci eletti. Gli eventuali ballottaggi si svolgeranno il 23 e il 24 giugno 2024