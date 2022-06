Amministrative. Exit poll: Guerra tra il 40 e il 44%, Vignali tra il 19 e il 23%. Affluenza del 51.8%. Débâcle referendum

Alle ore 23 di domenica 12 giugno si sono chiusi i seggi per le elezioni amministrative e i cinque referendum sulla giustizia. L'affluenza definitiva alle ore 23 è stata del 51,8%. Nelle precedenti elezioni amministrative era stata del 53,65%. Ha votato un parmigiano su due: 75.402 elettori. Per il referendum l'affluenza è stata poco più del 20% anche nel parmense, un vero e proprio flop. Il quorum non è stato raggiunto.

I primi exit poll

Secondo i primi exit poll Consorzio Opinio Italia per Rai il candidato del centrosinistra Michele Guerra sarebbe avanti in una forbice tra il 40 e il 44%, dietro il candidato del centrodestra Pietro Vignali con una forbice tra il 19 e il 23%. Dario Costi, candidato civico, sarebbe tra il 10 e il 14% mentre Priamo Bocchi, candidato di Fratelli d'Italia tra il 6 e l'8%.

Il primo commento del candidato del centrosinistra Michele Guerra.

"A Parma non vinciamo da 24 anni, un quarto secolo. Per noi è stata importante l'alleanza con il movimento di Pizzarotti, non è stato facile ma la politica e i partiti servono a questo, abbiamo fatto quell'alleanza unendo un fronte ampio e siamo fiduciosi di poter andare al ballottaggio così come siamo fiduciosi di poter andare al ballottaggio dopo tanti anni a Verona e a Catanzaro. Queste previsioni credo di poterle fare". Lo ha detto Francesco Boccia, deputato del Partito democratico e responsabile Regioni e Enti locali della segreteria nazionale, intervenendo a Porta a Porta.

La chiusura dei seggi e l'affluenza

Domani, lunedì 13 giugno, alle ore 14, inizierà lo spoglio delle schede per quanto riguarda le elezioni amministrative. A Bardi ha votato il 27,10% (contro il precedente 36,82).

In aggiornamento