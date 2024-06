Europee, i risultati in provincia di Parma: Fratelli d'Italia primo partito

Elezioni Europee. Anche a Parma e provincia il primo partito è Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni ha ottenuto, considerando il comune di Parma e i comuni della provincia, 55.382 voti (29.65%), circa 1.200 voti in più rispetto al Partito Democratico, che ha ottenuto 54.552 voti, fermandosi al 29.20%. Al terzo posto Lega Salvini Premier con 16.296 voti per una percentuale dell'8.72%. Dietro il Movimento 5 Stelle con 13.200 voti e una percentuale del 7.07%. Forza Italia ha la stessa percentuale (7.07) dei 5 Stelle e soltanto due voti in meno, 13.198. Poi Alleanza Verdi e Sinistra con 12.792 voti e una percentuale del 6.85%. Dietro Azione che prende duemila voti in più degli Stati Uniti d'Europa.

Dato aggiornato al: 10/06/2024 - 05:02