FeralpiSalò-Parma 0-1 | Mihaila stappa la partita

“La classifica? Non scenderà in campo”. L’allenatore del Parma, Fabio Pecchia, in conferenza stampa ha voluto tenere alta l’attenzione sulla partita contro la FeralpiSalò. I crociati sfideranno la squadra di Zaffaroni al Garilli, in quello che da molti è stato definito uno scontro impari per via della distanza che c’è tra le due avversarie. 35 punti. Che però non servono a vincere la partita, secondo l’allenatore capolista.

“Sarà un’altra gara da affrontare con le nostre cose, con leggerezza e voglia di dimostrare di meritarci dove siamo. Ma vale tre punti. E questa deve essere la squadra che voglio io: concentrata sull’aspetto tattico per una partita che vale tre punti“, ha detto Pecchia in conferenza. Con lo squalificato Di Chiara, toccherà a Zagaritis completare l'assetto difensivo. Dall’altra parte l’intoccabile Delprato. In mezzo torna Circati, con Hernani e Cyprien in mediana. Panchina per Estevez. Ci sarà anche il rientro da titolare di Bernabé. Lo spagnolo offre una doppia scelta: o farà la mezzala o il trequartista dietro Bonny, a sostegno di Man e Mihaila.

PROBABILI FORMAZIONI

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Balestrero, Ceppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta, Letizia; Manzari, Butic. All: Zaffaroni

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Osorio, Circati, Zagaritis; Hernani, Cyprien; Man, Bernabé, Mihaila; Bonny. All: Pecchia