Maltempo, a Parma oggi allerta arancione e gialla: tutti gli aggiornamenti

Oggi, venerdì 19 maggio, per il territorio di Parma e provncia l'allerta meteo è arancione per frane e piene dei corsi minori e gialla per piene dei fiumi. In città e provincia ha ripreso a piovere nel corso della notte: le intense precipitazioni stanno proseguendo anche nel corso della mattinata di venerdì 19 maggio. La situazione è sotto controllo.

Neviano: chiusa al traffico la provinciale tra Scurano e Ponte Vetto

Nella giornata di ieri 18 maggio è stata disposta la chiusura completa al transito veicolare a tutti i mezzi lungo la Strada provinciale 97 tra Scurano e Ponte Vetto, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Il provvedimento è valido anche per oggi, venerdì 19 maggio

Pedonalizzazione annullata per il maltempo

A causa delle previsioni meteo avverse i P-Days, previsti sabato 20 e domenica 21 maggio, sono annullati.

Cibo e soccorso alle persone colpite dall'alluvione: attivata la colonna mobile d'emergenza Barilla

La macchina di emergenza e solidarietà verso le aree alluvionate dell'Emilia Romagna vede attivi anche gli "Angeli Barilla", dipendenti dell'azienda volontari della Protezione Civile, partiti con la Colonna Mobile d'Emergenza Barilla e già operativi nella zona di Forlì per offrire cibo, solidarietà e soccorso alle popolazioni colpite.