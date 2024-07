Maltempo, piogge torrenziali e rallentamenti in via Emilia

Pioggia battente tra Fidenza e Salsomaggiore, dove in poche ore sono caduti fra i 50 e i 60 millimetri. Il maltempo torna a farsi sentire e alza la voce in una delle zone più colpite nei giorni scorsi. Da stamattina piove anche in città, dove l'acqua ha superato i 21 millimetri. Nella zona di Sissa si è andati oltre i 15, ma su tutto il Parmense è atteso un peggioramento nelle prossime ore. Intanto si segnalano già i primi problemi legati alla viabilità: in via Emilia, a causa delle piogge torrenziali, segnalati diversi rallentamenti. Anche la Tangenziale Sud, a Parma, è allagata in larghi tratti.