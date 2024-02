Maxi incidente sull'A1, coinvolte una quindicina di persone: in volo l'elisoccorso da Parma

Un maxi incidente in A1 al chilometro 85 sud. A causa della nebbia, probabilmente. Dalle prime informazioni, sarebbero rimasti coinvolti circa una quindicina di persone. Sul posto ambulanze coi volontari di Fiorenzuola-Piacenza Cortemaggiore. In volo anche l'elisoccorso da Parma. A causa della nebbia fitta, le operazioni di atterraggio sono complicate. Intorno alle 8:30, si è verificato un altro scontro nella corsia opposta, non l'ambulanza infiermeristica di Fidenza e quella della Cri di San Secondo sul posto per prestare i primi soccorsi.

In aggiornamento