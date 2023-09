Parma-Bari 1-1 | Pasticcio Chichizola, Nasti pareggia

Fabio Pecchia ha messo in guardia i suoi: non sarà lo stesso Bari strapazzato ad agosto, a casa sua, in Coppa Italia. Questo che arriva al Tardini è diverso, più definito rispetto a quello dominato in estate, più sicuro e imbattuto in campionato. Proprio come il Parma, che non perde da 14 turni in relular season in Serie B, con la striscia di imbattibilità più lunga della competizione. Per continuare su questi ritmi, Pecchia avrà bisogno di una squadra pronta a dare battaglia: rispetto alla sfida pareggiata 1-1 alla fine con la Sampdoria, l'allenatore ritroverà Delprato ed Estevez, rimasti in panchina per logiche di turnover contro la Doria. Verosimilmente l'ex Atalanta ritroverà il posto da titolare e la fascia da capitano, nel suo tradizionale ruolo di esterno destro. A sinistra giocherà Coulibaly. Ma è davanti che Pecchia cambierà molto: ci sarà spazio per Partipilo che ha fatto il suo esordio in Serie B proprio con la squadra della sua città, il15 dicembre 2012 e Mihaila. ?olak favorito su Bonny davanti.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-2-3-1): Chichizola, Delprato, Balogh, Circati, Ansaldi; Estevez, Hernani; Partipilo, Sohm, Mihaila; ?olak. All: Pecchia.

BARI (4-3-1-2): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Frabotta; Acampora, Maiello, Koutsoupias; Aramu; Nasti, Diaw. All: Mignani.