Parma-Cagliari 0-0 | Man ancora in panchina, Zanimacchia e Vazquez con Benek

Vincere per dare consistenza al sogno e, nello stesso tempo, migliorare la classifica in un finale di stagione che vede il Parma correre verso i playoff in maniera convinta. L'andamento della Reggina, tra vicende di campo ed extra campo, aiuta. Bisogna approfittarne senza lasciare spazio ai rimpianti, fare il massimo per poi organizzarsi per i grandi appuntamenti. Intanto il Parma è reduce da tre risultati utili consecutivi, la squadra di Pecchia prova a cavalcare l'onda e a infilare il quarto rinforzando le sue pretese nelle zone alte di classifica.

Senza Osorio e Valenti in difesa, l'allenatore deve completare il pacchetto con uno tra Balogh da affiancare a Cobbaut. Il belga è tornato a essere - per forza di cose - perno di una retroguardia che nelle ultime tre uscite ha incassato due reti. A centrocampo torna Bernabé dal 1', dopo l'esclusione nella partita contro il Modena. Lo spagnolo è subentrato nel derby ed è parso accendersi subito, imbastendo qualche giocata nello stretto e un paio di affondi dai quali sono nati due calci di punizione interessanti. Al suo fianco Estevez e Juric. Davanti guida ancora Vazquez, con Zanimacchia preferito a Man. Completa il reparto Benedyczak che viaggia al ritmo di un gol ogni 87' nelle ultime tre partite.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-3-3): Buffon; Delprato, Balogh, Cobbaut, Ansaldi; Bernabé, Estevez, Juric; Zanimacchia, Vazquez, Benedyczak. All: Pecchia.

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Di Pardo, Dossena, Obert, Azzi; Nandez, Makoumbou, Lella; Falco; Lapadula, Luvumbo. All: Ranieri