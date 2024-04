Parma-Catanzaro 0-2 | Antonini raddoppia

L'ostacolo Catanzaro è uno degli ultimi da superare per il Parma lanciato verso la Serie A. Serve però attenzione perchP la squadra di Vivarini ha seminato trappole ovunque, facendo sapere anticipatamente che la partita dell'andata non è da tenere in considerazione. Per tanti fattori. Pecchia l'ha precisato anche in conferenza stampa. Niente distrazioni, no al mercato, né alla corsa verso la promozione. Occhi solo sul Catanzaro. Non ci sarà Balogh, causa febbre. Mancheranno anche Osorio e Coulibaly che si trascina dietro qualche giorno di febbre e non è al meglio, al pari del venezuelano. Scelta tecnica, evidentemente Pecchia non li reputa al 100%, nonostante alla vigilia avesse assicurato la presenza dei due. "La sosta più lunga gli ha permesso di avere più tempo per riposare a Osorio. Una situazione diversa rispetto alle altre occasioni. È pronto, ha più ore di recupero rispetto al passato. Coulibaly? A parte la febbre che ha avuto Coulibaly qualche giorno, li vedo perfettamente dentro il gruppo con le stesse energie e la stessa forza". Evidentemente qualcosa non ha convinto l'avvocato di Formia nella rifinitura. C’è però la sorpresa Lautaro Valenti. Il difensore argentino, sponsorizzato da Pecchia in settimana, è pronto. Un anno fa, il 1° aprile del 2023, l’incidente al crociato che lo ha costretto a saltare ben 42 partite. Poi il recupero, la lunga riabilitazione e la maglia da titolare contro i calabresi dopo 365 giorni esatti. Un bel premio alla sua costanza. "Come per tanti giocatori ha solo bisogno di giocare - aveva detto Pecchia in conferenza -. Ha fatto una buona preparazione, ovviamente ha bisogno di giocare. Sono contento del suo miglioramento, è pronto ed è da valutare di partita in partita".

Se in difesa la coperta è corta, in avanti c'è l'imbarazzo della scelta. Perché anche Colak adesso scalpita e pare pronto a competere sullo stesso piano degli altri. "Ho avuto buone indicazioni da tutti in questa pausa, a partire da Colak, ma anche Charpentier, Partipilo, Valenti, Ansaldi e altri ragazzi. Hanno ritrovato il clima gara". Ma Bonny resta favorito. Davanti a Chichizola, la linea a quattro vede il rientro di Dichiara dal 1'. A centrocampo Hernani ed Estevez faranno da scudo alla retroguardia, con Bernabé tra le linee a fare da spola tra la mediana e la trequarti. Man, reduce da un gol e un assist nelle due partite in Nazionale, trascinerà l'attacco. Per innescare la punta.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Ansaldi, Delprato, Circati, Dichiara; Hernani, Estevez; Man, Bernabé, Benedyczak; Bonny. All: Pecchia.

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm, Scognamillo, Antonini, Veroli; Sounas, Petriccione, Verna, Vandeputte; Iemmello, Biasci. All: Vivarini