Parma-Cittadella 2-0 | Numero di Begić, gol di Bernabé

Serve vincere per dare forza al sogno del Parma che non ha perso nessuno degli ultimi nove incontri disputati nella “regular season” di Serie B. Sette vittorie e due pareggi, una striscia positiva lunga 145 giorni. Un bottino pesante, che dà fiducia alla squadra di Pecchia, in crescita e tra le favorite a tagliare per prima il traguardo in primavera, soprattutto se si considera che i crociati sono, tra le squadre attualmente presenti nel torneo cadetto, quella che ha la striscia d’imbattibilità aperta più lunga: nove appunto.

Per la decima, l'allenatore sembra intenzionato a mantenere lo stesso assetto, con qualche dubbio: uno è legato a Delprato, uno a Bernabé, l'altro al sostituto di Man. Senza il romeno, l'allenatore cerca qualità sull'esterno. Gli serve per scardinare il Cittadella, "la squadra che più di tutte incarna la filosofia della Serie B", ha detto Pecchia in conferenza stampa. La cercherà in Partipilo, magari a partita in corsa, la qualità. Oppure la pretenderà da Bernabé in posizione di trequartista dietro a Bonny con Sohm che potrebbe spostarsi a destra dove agiva solitamente Man. ?olak è un po' indietro ma probabilmente troverà spazio a gara in corso per prendere confidenza con il campionato. Poi tanto dipenderà anche dall'andamento della gara. "Con la palla in nostro possesso dobbiamo essere molto rapidi, giocate individuali, in qualità. E ci sarà un momento in cui la partita prende un’altra piega, la classica partita di Serie B, una partita sporca. E noi dovremo farlo allo stesso livello", ha spiegato il tecnico in conferenza stampa.

Sulla carta la tecnica dei giocatori del Parma dà un vantaggio notevole a Pecchia, che può contare anche su Benek, che ha nel Cittadella la sua vittima preferita. Una delle due squadre, insieme al Brescia, contro cui il polacco ha realizzato più di una rete in Serie B: due. È lui l'uomo del momento in casa Parma, in attesa dei volti nuovi. Serve vincere.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Osorio, Balogh, Coulibaly; Estevez, Hernani; Partipilo; Sohm, Benedyczak; Bonny. All: Pecchia.

CITTADELLA (4-3-3): Kastrati; Carissoni, Pavan, Frare, Giraudo; Carriero, Branca, Amatucci; Vita; Pittarello, Magrassi. All: Gorini.