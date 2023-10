Il Parma si tuffa sul primo posto: Man e Charpentier piegano il Como

Il Parma asciuga i suoi ingranaggi dall’acqua della Laguna e riprende la sua rincorsa verso la Serie A. Forse con qualche brivido di troppo, visto il finale thrilling che decide di regalarsi per via del 1-2 concesso al Como. In una gara quasi controllata per intero, la squadra di Pecchia liquida il Como di Longo e si impone vincendo la sua settima partita su dieci, la quarta al Tardini. Apre Dennis Man dopo un gioco a due con Benedyczak (8’) la chiude Charpentier (73’) prima del blitz di Barba (in pieno recupero). Sì, Charpentier proprio lui, sparito dai tabellini per 85 domeniche e a segno dopo 597 giorni. L’ultima volta vestiva ancora la maglia del Frosinone, era marzo, 2022. Vederlo portarsi la mano alla testa e mimare il segno dell’attenti è stato emozionante: che sia l’inizio di una nuova vita? Di certo, la mano di Pecchia ha resuscitato pure il franco-congolese: l’ultima volta in campo 172 giorni fa, in un Parma-Benevento quasi anonimo che accoglieva il ritorno di Cannavaro al Tardini. Un 1°maggio che si è dissolto presto. Tanto tempo dopo è arrivata la gloria anche per il numero nove, che adesso diventa - infortuni permettendo - un’arma che Pecchia può scegliere di usare a seconda della partita e dell’avversario.

Il controllo quasi totale sul match si allenta solo alla fine del primo tempo. Quando, nel giro di 4’, e sull’1-0, il Parma concede due palle gol al Como. In un’occasione è bravo Chichizola ad alzare il pallone calciato di controbalzo da Cutrone sopra la traversa; nell’altra è fortunato il portiere argentino perché Coulibaly si perde Ioannou e gli lascia spazio e tempo per indirizzare il pallone in porta in tuffo. Fuori. Sospiro di sollievo doppio per il Parma che salva il primo tempo (gol di Man all’8’ dopo un uno due rapido con Benek e tiro a beffare Semper sul primo palo) e vede rialzarsi Chichizola caricato da Abilgaard che arrivava in terzo tempo su un traversone da destra. Un duro scontro che lascia solo tanto spavento per la dinamica. Lo stesso spavento che il Parma ha potuto sentire sulla schiena nei minuti finali del primo tempo, quando ha un po’ allentato la pressione accettando il palleggio nel tentativo di ribaltare il fronte grazie agli strappi di Berbabé e al passo rapido di Man. Controllato, dicevamo, da un buon possesso palla e da un ritmo cresciuto con il passare del tempo. La squadra di Pecchia finirà la prima frazione avanti di un gol e dopo aver tirato in porta nove volte in totale. Due nello specchio, un gol. Massimo fatturato. Che raddoppia quando entra in campo Charpentier: due minuti per segnare il suo primo gol in maglia Parma. Scatta su palla di Hernani, controlla e fredda Semper per la gioia del Tardini. Che trema nel finale quando Barba accorcia e batte Chichizola di testa. Un po' di brivido non cancella la settima vittoria in dieci gare. Ventitre punti, Parma sempre più primo.