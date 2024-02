Parma-Cosenza 1-1 | Camporese pareggia, palo di Tutino

Obiettivo: allungare in classifica e ribadire la propria forza. Di fronte c'è un Cosenza in cerca di rivincita, con l'ex Tutino che ha voglia di stupire e confermarsi un rimpianto. Ma il Parma non ha tempo di pensare al passato, guarda dritto al presente e butta l'occhio sul futuro che - per ora - sembra roseo. A spingere i crociati ci sarà la solita ondata di tifosi, nonostante la pioggia. E ci sarà anche il presidente Krause a dispensare la sua solita dose di buonumore e ottimismo che non guasta mai. I temi di Parma-Cosenza sono diversi. Fabio Pecchia vuole continuare a stupire avvicinando il suo Parma al traguardo giornata dopo giornata. Intanto ha già eguagliato il cammino del Frosinone l'anno scorso, nello stesso numero di giornate: 55 punti come la squadra di Grosso che di questi tempi si abbatteva come un tornado sul campionato di Serie B. Ma segnava meno gol rispetto al Parma: Man e compagni 49. E fermarsi ora sarebbe un peccato. Senza Estevez, squalificato, servirà valutare le condizioni di Bernabé, uscito malconcio dall'ultima gara, assieme a Benedyczak.

"Siamo usciti un po’ acciaccati dalla partita di Como, abbiamo subito tanti colpi. E Dennis è uscito nel primo tempo, ma anche Benedyczak e altri calciatori" aveva detto Pecchia alla vigilia. Davanti a Chichizola potrebbe tornare Osorio dal 1', con Circati. A centrocampo molto dipenderà dalle condizioni di Bernabé: nel caso pronto Cyprien dal 1'. Davanti, con Man in dubbio, potrebbe toccare a Partipilo avere una chance a supporto di uno tra Bonny, rimasto in panchina contro il Como, e Charpentier.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Coulibaly, Osorio, Balogh, Di Chiara; Hernani, Cyprien; Man, Benedyczak, Partipilo; Mihaila. All: Pecchia

COSENZA (4-2-3-1): Micai: Gyamfi, Camporese, Venturi, Frabotta; Zuccon, Praszelik; Marras, Antonucci, Mazzocchi; Tutino. All: Caserta