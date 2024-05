Parma-Cremonese 1-1 | Mihaila pareggia su assist di Man

Un altro abbraccio. Il Parma si butterà di nuovo tra le braccia dei propri tifosi, lo farà alla fine della partita contro la Cremonese. Dopo il triplice fischio, dal Tardini la squadra raggiungerà a piedi Piazza Garibaldi per celebrare il grande traguardo della promozione. Mercoledì notte solo un assaggio, dopo il pari con il Parma che ha consegnato a Fabio Pecchia la promozione aritmetica. Oggi sarà un bagno di folla, chi non ha trovato il biglietto per la partita la potrà guardare in piazza, al maxi schermo e aspetterà lì la parata.

I Boys, zoccolo duro del tifo, si sono dati appuntamento per le 12 al Bar Gianni, poi tutti davanti al Tardini per aspettare l'arrivo del pullman. Contro l'ex Vazquez ci saranno ventimila persone pronte a spingere il Parma nell'ultima uscita casalinga. Prima della festa c'è sempre una partita da giocare. Fabio Pecchia ha convocato tutti i suoi calciatori per vivere insieme a loro una giornata indimenticabile. Ma non ci sarà turnover. Davanti toccherà ancora a Bonny, mentre Partipilo, Bernabé e Mihaila agiranno alle sue spalle.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-2-3-1): Corvi; Delprato, Balogh, Circati, Coulibaly; Sohm, Hernani; Man, Bernabé, Mihaila; Bonny. All: Pecchia

CREMONESE (3-5-2): Saro; Antov, Bianchetti, Marrone; Ghiglione, Collocolo, Castagnetti, Bonaiuto, Sernicola; Vazquez, Coda. All: Stroppa