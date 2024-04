Parma-Lecco 3-0 | Doppietta Bernabé, ma si ferma Benek

Il Parma non è nelle condizioni di fare calcoli. Lo ha detto Fabio Pecchia nella conferenza stampa di vigilia della partita con il Lecco. Nel più classico dei testa-coda, i crociati hanno il dovere, più che la possibilità, di allungare in classifica e mandare un messaggio alle rivali. È stato un aprile a marce ridotte per Delprato e compagni. Quattro partite, una vittoria, due pareggi e un ko con soli due gol segnati. Un po' poco per quello che un tempo è stato il miglior attacco della Serie B. La vittoria del Venezia, venerdì contro la Cremonese, impone al Parma un risultato pieno. Se la squadra di Pecchia dovesse liquidare il Lecco, gli basterà guadagnare un punto su quella di Vanoli, mercoledì 1° maggio, per festeggiare l'aritmetica promozione in Serie A. Ragionamenti rimandati a casa Parma. Il Club tutto è proiettato sulla sua gara che si giocherà in un Tardini vestito a festa e che riaccoglierà Krause dopo diverse settimane. Più di 700 tifosi del Lecco saranno pronti a fare da cornice in un impianto che ospiterà 15mila persone assetate di gloria.

Dennis Man ha dato forfait, per un affaticamento muscolare accusato alla rifinitura. Al suo posto toccherà a uno tra Mihaila e Partipilo. Davanti rientra Bonny, mentre sulla trequarti toccherà a Bernabé, fresco di rinnovo fino al 2027. Davanti a Chichizola potrebbe rivedersi Balogh: anche l'ungherese ha allungato fino al 2027 e potrebbe festeggiare con una maglia da titolare di fianco a uno tra Circati e Osorio. L'obiettivo è vincere per avvicinarsi ulteriormente alla promozione. Senza fare calcoli.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Osorio, Circati, Di Chiara; Estevez, Hernani; Mihaila, Bernabé, Benedyczak; Bonny. All: Pecchia

LECCO (4-3-3): Melgrati; Lemmens, Manconi, Ierardi, Caporale; Ionita, Degli Innocenti, Sersanti; Crociata, Novakovich, Buso. All: Malgrati