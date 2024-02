Parma-Pisa 2-1 | Man manda in estasi il Tardini

Pecchia lascia Estevez in panchina, sul quale pende il pericolo diffida in vista del big match contro il Como, sceglie Sohm in mediana accanto a Bernabé e lascia carta bianca ai quattro tenori la davanti: tra Man e Benedyczak si muove Mihaila per la pronta assistenza a Bonny. Un 4-2-3-1 più fluido, che tende a non dare punti di riferimento ai difensori toscani, con gli esterni che si scambiano spesso la posizione e virano in maniera repentina alla ricerca della giocata. La primissima parte di tempo vede i crociati accendersi sulle ali della fantasia di Dennis Man, che spara subito - dopo una giocata con Mihaila - verso Nicolas. Rimbalzato. Il Parma è bello, armonioso ma la sua fluidità lascia spazio a qualche scricchiolio di troppo. Con soli due uomini nel cuore del campo (Bernabé e Sohm) Marin, Veloso e Valoti trovano molto spazio per far girare il pallone rapidamente e recapitarlo sugli esterni.

Delprato e Coulibaly non hanno sempre le spalle coperte, i dirimpettai Barbieri ed Esteves spesso riescono ad arrivare sul fondo e a pescare qualche compagno che alimenti il fuoco amico. Non è il solito Parma, in mezzo dove Pecchia di solito ha costruito le sue fortune, comanda il Pisa e il vantaggio di Benek (25’, con una girata volante splendida su passaggio di Delprato) è quasi inaspettato. I crociati accettano la superiorità dei toscani e aspettano pensando di aver messo la partita sul binario giusto, solo che non riescono quasi mai a ripartire. E restano dentro la ragnatela costruita da Aquilani: un minuto prima del gol a don Fabio era toccato tirare un sospiro di sollievo dopo aver visto la controfigura di Torregrossa divorarsi in maniera clamorosa il più classico dei tap-in a Chichizola steso. Prima ancora, il portiere argentino in uscita bassa aveva sbarrato la strada a Toure, giustiziere dell’ultimo Parma sconfitto al Tardini, coprendo il buco lasciato da Circati e compagni. E il pareggio arriva sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Valoti raccoglie una palla vagante in area e la spara alle spalle dell’incolpevole Chichizola. Siamo al 35’, e fino a qui aveva fatto meglio la squadra di Aquilani sul piano del palleggio. Pecchia, che non poteva essere contento a fine primo tempo, richiama Hernani ed Estevez, toglie Sohm e Bonny e avanza Bernabé sulla trequarti, avvicinandolo alla porta. Ne esce una squadra di gran lunga più equilibrata e fisicamente più pronta a duellare, a palleggiare e a verticalizzare.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Balogh, Osorio, Coulibaly; Sohm, Hernani; Man, Bernabé, Benedyczak; Colak. All: Pecchia

PISA (3-5-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Barbieri, Tourè, Marin, Veloso, Esteves; Torregrossa, Bonfanti. All: Aquilani