Parma-Spezia LE ULTIME | Estevez e Benek out, c’è Mihaila

Il Parma deve sterzare e mandare un bel messaggio alle inseguitrici, un po' più ottimiste dopo la frenata doppia contro Catanzaro e Südtirol. Per mostrarsi ancora padrone del campionato, serve battere lo Spezia in maniera convincente per aggiungere altri tre punti alla corsa sfiancante di questa Serie B. Il bagno di folla di ieri sera, con 500 tifosi al Mutti Training Center di Collecchio, ha anticipato di qualche ora il clima che si respirerà allo Stadio Tardini. Sono attesi più di 13.500 tifosi, di cui 1.021 nel Settore Ospiti. Lo Stadio sarà vestito a festa per un grande appuntamento. Vietato deludere.

Pecchia deve fare a meno di Adrian Bernabé, squalificato. Al suo posto l'allenatore pensa a uno tra Cyprien e Sohm. In caso la scelta ricadesse sul primo, Hernani potrebbe avanzare il suo raggio d'azione e spostarsi più avanti, sulla trequarti. Rientra Di Chiara tra i convocati, ma il terzino non è al melgio a causa del pestone che lo ha costretto al forfait contro il Südtirol. Coulibaly favorito sull'ex Reggina. Davanti Bonny lotta con Charpentier per una maglia da titolare.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Osorio, Circati, Zagaritis; Cyprien, Hernani; Man, Camara, Mihaila; Bonny. All: Pecchia

SPEZIA (3-4-1-2): Zoet; Mateju; Hristov, Nikolau; Cassata, Nagy, S. Esposito, Elia; Kouda; Verde, Falcinelli. All: D'Angelo.