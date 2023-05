Parma-Venezia LE ULTIME | C'è Buffon, Benek in panchina

"Abbiamo lavorato bene, sono tutti a disposizione". Per la partita contro il Venezia, con vista sul quarto posto ma solo di fronte a una combinazione di risultati (vittoria Parma, pareggio o sconfitta per il Südtirol), Fabio Pecchia ritrova anche Gigi Buffon, assente contro la Spal. Tranne Ansaldi e Valenti, l'intera rosa dovrebbe essere a disposizione dell'allenatore crociato. La presenza del capitano in porta, tuttavia, resta in dubbio per via di una gestione delle forze che mira a preservare il 45enne estremo difensore. Gigi è stato convocato, comunque.

Dai dubbi alle certezze: quello che non cambierà sarà la disposizione difensiva. Con Delprato e Coulibaly sugli esterni, giocheranno centralmente Osorio e uno tra Cobbaut e Circati. In mezzo al campo, se è vero come ha detto Pecchia in conferenza che ogni scelta verrà fatta solo in funzione della sfida contro il Venezia, ci sarà spazio per Estevez stretto tra Bernabé e Sohm. Lo svizzero parte da mezzala prima di alzarsi e raggiungere la trequarti in fase di possesso, in appoggio ai giocatori offensivi guidati da Vazquez verso la rincorsa alla terza vittoria di fila in campionato che, in generale, manca dall'aprile del 2018 (nell'era Krause è un evento che non si è mai verificato) e al quarto posto. Possibile solo se il Parma vince contro il Venezia e il Südtirol non vince a Modena. Tra novanta minuti avremo un quadro più chiaro.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-3-3): Chichizola; Delprato, Osorio, Circati, Coulibaly; Bernabé, Estevez, Sohm; Zanimacchia, Vazquez, Man. All: Pecchia

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Svoboda, Ceppitelli, Carboni; Candela, Andersen, Tessmann, Ellertsson, Zampano; Johnsen, Pohjanpalo. All: Godinho