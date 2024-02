Parma-Venezia 1-1 | Pohjanpalo gela il Tardini

Parma e Venezia si giocano molto. Non tutto, ma una buona parte di stagione in una partita che potrebbe dare lo slancio a tutte e due le squadre. Di sicuro, dal pomeriggio del Tardini, non uscirà nessun verdetto ma un messaggio forte sarà mandato al campionato, pronto a entrare nel vivo in questo mese. Fabio Pecchia per la grande sfida ha recuperato il capitano Delprato e Charpentier, assenti dal derby con il Modena per via di qualche acciacco. Il difensore dovrebbe tornare regolarmente al suo posto. Vicino a lui Osorio con Circati, che si rivede dopo due panchine di fila. A centrocampo Hernani favorito per giocare con Estevez. Davanti torna Benedyczak nel tridente con Man e Berbabé. Dubbio anche sulla punta: la potenza di Bonny o il mestiere di Colak (che non segna dalla sfida di andata al Penzo e non gioca titolare dalla partita con lo Spezia del 2 dicembre).

È attesa una grande cornice di pubblico per una partita nella quale Parma e Venezia si giocano molto.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Coulibaly, Osorio, Circati, Coulibaly; Bernabè, Hernani; Man, Benedyczak, Mihaila; Bonny. All: Pecchia.

VENEZIA (4-3-3): Joronen; Candela, Svoboda, Sverko, Zampano; Bjarkason, Tessman, Andersen; Pohjanpalo, Gytkjaer, Perini. All: Vanoli