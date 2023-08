Pisa-Parma LE ULTIME | C'è Mihaila dal 1', con Bernabé vicino a Estevez

Un po' lo slancio di un inizio folgorante con due vittorie su due partite e sei punti in tasca, un po' per un primo posto che mancava da più di duemilacento giorni da difendere, il Parma va a Pisa consapevole che bisogna continuare a schiacciare il piede forte sull'acceleratore per cementare il gruppo più che proteggere il primato. Fabio Pecchia si affiderà a una squadra molto simile a quella che ha scaraventato via la resistenza della Feralpi e l'organizzazione del Cittadella. Man è indisponibile, tocca a Partipilo. Sohm farà ancora il trequartista. Volendo, nella batteria di esterni c'è anche Mihaila in cerca di riscatto perenne. Potrebbe toccare a lui, con Benedyczak che potrebbe tirare il fiato in vista del derby.

C'è bisogno però di vedere lo stesso spirito che si è visto nei primi 180' di campionato. Quello che ha permesso a Bernabé e compagni di archiviare con due gol per tempo le prime pratiche per poi riaccendere la speranza nel popolo crociato attraverso un gioco a tratti brillante. A Pisa l'intenzione è quella di continuare a mantenere il ritmo e prepararsi in attesa del derby di sabato. Rispetto alla partita contro il Cittadella dovrebbe tornare Circati al centro della difesa. Bernabé si affianca ad Estevez mentre il centravanti sarà ancora Bonny. ?olak pronto a subentrare in una gara in cui la prestanza fisica e la tecnica devono andare di pari passo per portare a casa il risultato.

PROBABILI FORMAZIONI

PISA (4-2-3-1): Nicolas; Barbieri, Canestrelli, Leverbe, Beruatto; Veloso, Marin; Arena, Valoti, D'Alessandro; Mlakar. All: Aquilani.

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Coulibaly, Circati, Delprato, Zagaritis; Estevez, Bernabé; Partipilo, Sohm, Mihaila; Bonny. All: Pecchia.