Ponte Europa, cade in acqua e sparisce: attivati i soccorsi

Cade dal Ponte Europa e fa perdere le proprie tracce. L'episodio, la cui dinamica non è ancora chiara, si è verificato nella mattinata di domenica, poco dopo le 9:00. I vigili del fuoco sono in questo momento impegnati nella ricerca di una persona caduta in acqua con tre squadre con gommoni e personale con l'attrezzatura da soccorso fluviale, giunte dalla caserma di via Chiavari. È in volo l'elicottero Drago, per le ricerche dall'altto, con due sommozzatori a bordo. L'elicottero sta sorvolando il fiume e le squadre di terra lavorano sugli argini. Le ricerche sono ancora in corso, l'area interessanta va dal Ponte Europa fino all'area Bormioli. Secondo la ricostruzione, dei testimoni avrebbero visto la scena e avvisato subito le forze dell'ordine. In volo l'elisoccorso dei vigili del fuoco.

In aggiornamento