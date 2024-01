Samp-Parma 0-2 | Raddoppio di Mihaila

Il Parma vuole ritrovare la vittoria per blindare il primo posto e ribadire al campionato che è saldamente al comando. Per farlo deve battere la squadra di Pirlo, reduce da un ko che brucia ancora e con gli uomini contati. Davanti a Chichizola, torna Osorio. Il venezuelano farà coppia con Balogh, Circati in panchina. In mezzo al campo, fresco di rinnovo, si rivede Sohm al fianco di Estevez. Sugli esterni, dietro la punta che è Bonny dopo il flop di Benek contro l'Ascoli, riecco Man e Mihaila innescati da Bernabé. Così il Parma vuole ritrovare i tre punti.

FORMAZIONI

SAMPDORIA (4-3-2-1): Stankovic; Stojanovic, Ghilardi, Gonzalez, Murru; Depaoli, Yepes, Giordano; Ricci, Verre; De Luca. All: Pirlo

PARMA (4-2-3-1): Chichizola, Delprato, Osorio, Balogh, Di Chiara; Estevez, Sohm; Man, Bernabé, Mihaila; Bonny. All: Pecchia