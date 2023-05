Spal-Parma LE ULTIME | Conferma per Sohm, dietro torna Cobbaut

Vincere e sperare in una frenata di Cagliari e Südtirol. La missione del Parma è quella di provare fino a venerdì prossimo ad arrampicarsi verso il quarto posto. Finire la regular season e iniziare i playoff dalle semifinali vorrebbe dire tanto per gli uomini di Pecchia che, in occasione della gara con la Spal ritrovano Cobbaut in difesa ma perdono Buffon in porta. Il capitano non è stato convocato per la partita di domani, in porta andrà Chichizola. "Gigi è uscito un po' 'pieno'. Niente di grave, ma non parte con noi", ha detto l'allenatore in conferenza.

Davanti a Chichizola i quattro saranno Delprato, Osorio, Cobbaut e Ansaldi. In mezzo conferma per Sohm al fianco di Bernabé ed Estevez. Davanti guida ancora Vazquez, stretto tra Man e Benedyczak in un momento di forma strepitoso.

PROBABILI FORMAZIONI

SPAL (4-2-3-1): Pomini; Dickmann, Varnier, Meccariello, Dalle Mura; Contiliano, Prati, Maistro; Rauti, Tunjov; Moncin

PARMA (4-3-3): Chichizola; Delprato, Osorio, Cobbaut, Ansaldi; Bernabé, Estevez, Sohm; Man, Vazquez, Benedyczak. All: Pecchia