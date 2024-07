Strade allagate, tangenziale in tilt: la pioggia paralizza il Parmense

Un violento nubifragio si è abbattuto sul Parmense. L'anello della tangenziale che gira attorno alla città è praticamente paralizzato in più punti a causa di allagamenti. Dallo svincolo nord in via Spezia, non si passa. Chiuso in entrambe le direzioni anche il tratto della strada statale 9 (Var/a Tangenziale) che porta alla tangenziale presso Ponte Taro.

Diverse le chiamate ai vigili del fuoco che stanno operando con quattro squadre tra Parma, Fidenza e Langhirano. In città sono caduti più di 35 millimetri di pioggia. Con il quantitativo di acqua che sta cadendo oggi, mercoledì 3 luglio, è stato raggiunto e superato il totale dell'intero 2023, quando i pluviometri hanno segnalato circa 561 millimetri di pioggia in tutto l'anno. Se si pensa che per chiudere il confronto ci sono ancora cinque mesi, si capisce come e quanto sia cambiato l'andamento meteorologico in maniera preoccupante. Segnalati allagamenti nella zona di via Europa e in piazzale Sicilia, dove l'acqua è entrata nei laboratori dell'Ipsia.