Consiglio comunale: Veronica Valenti è il nuovo Garante dei diritti dei detenuti

Nomina del Garante dei detenuti: è Veronica Valenti

Veronica Valenti è il nuovo garante dei detenuti del Comune di Parma. Ha ottenuto 21 voti. Ettore Manno ha ottenuto 6 voti

Veronica Valenti è Professoressa associata in Diritto costituzionale (IUS/08). Insegna Istituzioni di Diritto Pubblico e Diritto delle Pari Opportunità presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali dell’Università di Parma, nonchè Diritto costituzionale presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali di Parma. E’ Vicepresidente del Comitato Unico per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) dell’Ateneo di Parma. Presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali, ricopre l'incarico di Referente Erasmus per i Corsi di di laurea unificati in Scienze Politiche. Partecipa a diverse Commissioni di Ateneo quali, ad esempio, la Commissione Didattica Innovativa e il Gruppo di lavoro per la redazione del Bilancio di Genere. I suoi interessi scientifici riguardano: le trasformazioni dello Stato sociale, la governance delle politiche migratorie, la prospettiva intergenerazionale del diritto, i diritti fondamentali, le politiche di pari opportunità.

Il Consiglio comunale del 9 gennaio inizia alle ore 18 con il ricordo di Vittorio Adorni, il campione parmigiano di ciclismo, scomparso a 85 anni a fine dicembre del 2022. Oggi è previsto un solo punto all'ordine del giorno, ovvero la nomina del Garante dei detenuti del Comune di Parma.

"Era un campione di altruismo e di eleganza, anche nel modo di relazionarsi con gli altri, faceva parte di una generazione che ha ricostruito l'Italia" ha ricordato il presidente del Consiglio comunale Michele Alinovi. Dopo il ricordo i consiglieri e la giunta hanno osservato un minuto di silenzio.

"Aveva un'anima popolare che lo tenne legato alla città ma, allo stesso tempo, riusciva a dialogare con le massime personalità intellettuali dell'epoca, come Pier Paolo Pasolini" ha sottolineato il sindaco di Parma Michele Guerra.

Ore 19 - Parte la votazione per la nomina del Garante dei detenuti: ci sono nove candidati

L'Assessore Marco Bosi: "Ho avuto l'occasione di visitare il carcere di verse volte. Mi fa piacere che in questa aula si abbia l'impressione che i diritti dei detenuti non sono in contrapposizione con quelli degli agenti penitenziari. La rieducazione va nella direzione di un apporto positivo non solo per i detenuti ma per tutta la comunità"

La consigliera Cavandoli della Lega: "E' un ruolo importante e molto delicato: non è facile e prevede tanta dedizione e tanto tempo.

La consigliera Oluboyo Victoria Inioluwa del Partito Democratico: "E' fondamentale avere una figura che garantisca i diritti dei detenuti: deve essere una persona che deve fare progettazione

Il consigliere Antonio Nouvenne: "Sono contento della nomina di oggi e delle parole dell'opposizione. Il carcere è un esempio molto complicato di disagio: la città può dare una risposta alle problematiche relative al carcere. Ringrazio tutti i nove candidati e ricordo che è un ruolo non retribuito".

Il capogruppo del Pd Sandro Campanini: "La realtà del carcere è importante così come l'attenzione alle persone detenute, cosi come chi opera nelle carceri come operatori sanitarie, agenti penitenziari e educatori. Il tema del reiserimento nella società è fondamentale, così come quello della casa, problema non piccolo per chi esce dal carcere".

Il consigliere Ottolini: "Siamo in ritardo e dobbiamo recuperare. I problemi del carcere di Parma sono quelli noti e segnalati dal Garante Roberto Cavalieri: il sovraffollamento, le condizioni interne, la scarsità di educatori all'interno delle mura del penitenziario".

Ore 18.30 - "Spero che avremo altri momenti per parlare del carcere di Parma " sottolinea il consigliere di Fratelli d'Italia Priamo Bocchi. "Finalmente, dopo 11 mesi, si arriva alla nomina. Credo che la figura del Garante dei detenuti sia utile: avrei preferito che nel regolamento ci fosse l'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Parma".

Ore 18.15 - L'assessore al Welfare Brianti presenta la figura del Garante dei detenuti e ricorda che fino al febbraio del 2002 Roberto Cavalieri ha ricoperto il ruolo di Garante, prima di essere nominato. "Nove persone hanno presentato la candidatura"

Il carcere di via Burla di Parma manca da quasi un anno, dopo la nomina del garante Roberto Cavalieri come garante regionale.

Il Consiglio Comunale, Convocato in sessione straordinaria il 29 dicembre 2022, proprio per la nomina del Garante dei detenuti, era stato annullato a causa di un errore materiale in ordine alla modalità di convocazion