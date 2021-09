domenica 26 settembre, io corro per loro - bambini senza cancro.

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Domenica 26 settembre, si svolgerà a livello nazionale la competizione di solidarietà IO CORRO PER LORO - BAMBINI SENZA CANCRO, un’iniziativa promossa da FIAGOP e sposata da tutte le associazioni che si occupano di oncoematologia pediatrica, per raccogliere fondi contro i tumori infantili. La corsa podistica si svolgerà in maniera presenziale a Milano ma avrà punti connessi virtualmente su tutto il territorio. Presso il Centro Commerciale Eurosia di Parma, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 i volontari dell’Associazione Noi per loro Onlus, presiederanno una postazione per la raccolta fondi da devolvere alla ricerca. Non solo perchè, anche quest’anno, per l’ottavo anno di fila, si rinnova, seppur in maniera ridotta dovuto alla pandemia, l’abituale appuntamento presso il Centro con il camion e il moto raduno delle Harley Davidson, che porteranno il loro saluto ai piccoli degenti dell’ospedale di Parma. Presso Eurosia infatti a partire dalle ore 9:00 i piccoli ospiti dei reparti pediatrici di oncologia saranno virtualmente connessi attraverso la postazione Zoom, collegata al Centro dove si svolgeranno giochi e animazioni che coinvolgeranno i piccoli presenti e virtuali. Alle ore 11:00 i motori ruggenti dei camion e delle moto, guidati dal mitico Mauro “Brivido”, del team Rosina, faranno una sfilata nel parcheggio di Eurosia facendo sentire la loro presenza con l’abituale richiamo dei clacson che rieccheggerà nelle corsie dell’Ospedale grazie ai collegamenti in diretta con il Centro. I bambini sono tutti invitati a partecipare a questo momento di gioco e divertimento presso il Centro Commerciale Eurosia a partire dalle ore 9:00 e a salutare i loro coetanei connessi online. A fronte di una piccola offerta, i volontari regaleranno ai bambini i “tatuaggi della ricerca del Settembre d’oro”, le bolle di sapone, come simbolo per soffiare via la malattia e tanti palloncini colorati.