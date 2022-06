dopo oltre 300 partite si è conclusa la prima wintersummer cup organizzata da audace, bassa parmense, sorbolo e asd taneto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday Trenta società, 93 squadre in campo e 300 partite giocate sono il bilancio della prima WinterSummer Cup organizzata da Audace, Bassa Parmense, Sorbolo e Taneto, un torneo pensato inizialmente per l’inverno, per consentire ai ragazzi di proseguire l’attività agonistica durante la pausa natalizia, interrotto per Covid e rinviato quindi ai mesi estivi per non vanificare il grande sforzo organizzativo profuso dalle quattro società, tanto da consentire ai ragazzi di completare il loro percorso, arrivando a giocarsi il titolo dopo la fine delle regular season dei rispettivi campionati. Il torneo si è giocato sui sintetici di Taneto, Sorbolo e Trecasali e al termine di ognuna delle 6 categorie, dai 2009 ai 2014, gli arbitri delle finali hanno decretato il miglior portiere e il miglior giocatore. I risultati delle sei categorie Nei Primi calci primo anno (2014), sul campo di Taneto di Gattatico, vince l’Arsenal B, che supera l’Audace Azzurra per 7-6 dopo i calci di rigore. Al terzo posto il Montebello, quarta la Virtus. Il miglior portiere di questa categoria è Gianluigi Buccino dell’Arsenal, mentre Tommaso Cimadom del Montebello risulta il miglior giocatore; il premio di capocannoniere è invece andato a Keita Aisha dell’Audace. Sul sintetico di Sorbolo, si sono invece giocate le finali di due categorie. Nei Pulcini primo anno (2012) il Celtic Cavriago ha battuto in finale il Team Fidenza per 3-1, terzo il Montanara che ha preceduto l’Audace Bianco. In questa categoria, il miglior portiere è stato Mattia Giardino del Montanara, Marco Missorini dell’Audace il miglior giocatore, mentre Alessandro Pompini del Team Fidenza è stato il giocatore più prolifico. Nei Primi calci secondo anno (2013) il Montebello supera il Celtic Cavriago in finale per 6-1, seguono Montanara e Bassa Parmense. Il miglior portiere della competizione è stato Alberto Castagnetti del Celtic Cavriago, Marello Giuffredi della Bassa Parmense il miglior giocatore, mentre il re dei bomber è risultato Guido Marchignoli del Montebello. Tornando in territorio reggiano, ospiti dell’Asd Taneto, nella categoria Esordienti 1° anno (2010) sono scesi in campo Arsenal e Audace Bianco, con la vittoria degli audacini per 4-0. Seguono Virtus e Montebello. Il miglior portiere di questa categoria è stato Alessandro Battistini dell’Audace, Federico Battilocchi del Montebello il miglior giocatore, mentre Alberto Matteini del Sorbolo è risultato il bomber più prolifico. Sul sintetico di Trecasali, gestito dalla Bassa Parmense di Tito Cofano, negli Esordienti secondo anno (2009) la Virtus vince in finale sull’Audace Bianco per 3-2, seguiti dal Team Borgo di Fidenza e dall’Arsenal A. Il miglior portiere è risultato Federico Viappiani del Bibbiano San Polo, Leonardo Marchinetti del Team Borgo il miglior giocatore, mentre il principe dei bomber, con 17 reti all’attivo, è stato Saverio Condina dell’Arsenal. La sera successiva, sempre a Trecasali, si sono giocate le finali dei Pulcini secondo anno (2011), che hanno visto trionfare il Bibbiano San Polo, che ha battuto ai calci di rigore il Team Fidenza per 7-6, seguiti poi da San Polo e Sorbolo. Il miglior portiere è stato Matteo Codeluppi dell’Audace, Leonardo Agnetti del San Polo il miglior giocatore, mentre il capocannoniere è risultato Filippo Melli, con 13 centri, del Bibbiano San Polo.

