e’ in libreria “parma brucia”, il noir di luca ferrari

È in libreria il primo noir/thriller di Luca Ferrari, dal titolo “Parma Brucia”, edito da BookTribu. Il libro è promosso dall’agente letterario Eleonora Marsella. Il libro In un'afosa serata d'agosto, la vita di Carlo Malvisi, mediocre cronista di un giornale locale, riceve una sterzata improvvisa. L'avvocato di Ernesto Guerra, un imprenditore parmigiano finito in carcere per il tentato omicidio di un ex deputato, gli propone un'intervista al suo assistito. Tutti i giornalisti sognano la stessa cosa: E-SCLU-SI-VA! Ma qualcosa di oscuro si cela dietro l'intervista. Sullo sfondo di una Parma un tempo prospera, e poi sempre più incattivita dagli scandali, la storia di Guerra abbraccia oltre due decenni, da quando lui era un giovane iscritto alla facoltà di Giurisprudenza a quando si è trasformato in un assassino, passando per una rapida ascesa nei salotti buoni. Malvisi dovrà tracciare le fila di azioni criminali all'apparenza senza movente. Cosa si nasconde dietro l'attentato all'onorevole Lotti? Quali altre malefatte si devono a Ernesto Guerra? Quanto si è disposti a perdere, in cambio di uno scoop? L’autore Nato a Parma nel 1984, consegue la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università di Parma. Dopo una breve esperienza a Londra e un anno di studi a Roma, a fine 2010 inizia a lavorare in diversi studi legali. Ottenuta l’abilitazione all’esercizio della professione forense, si iscrive all’Ordine degli Avvocati di Parma. Nel 2017, fonda il proprio studio legale. Ha frequentato corsi di scrittura a Parma, Modena e Bologna. “Parma brucia” è il suo primo romanzo.