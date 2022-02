"1945: l'invenzione del Patronato": martedì 22 febbraio alle ore 14.30

Nell'ambito del cartellone 2022 con cui la CGIL di Parma da quest'anno propone un calendario strutturato di "OCCASIONI DI MEMORIA", è in programma per il prossimo martedì 22 febbraio, alle ore 14.30, un incontro, promosso da CGIL Parma, INCA CGIL Parma e Fondazione Di Vittorio, dedicato alla storia dell'Istituto Nazionale Confederale di Assistenza.

L'evento, dal titolo "1945: L'INVENZIONE DEL PATRONATO. Alle origini di una lunga storia di tutele e assistenza per i diritti chiamata INCA", sarà articolato in forma di colloquio tra MATTIA GAMBILOGHI, ricercatore della Fondazione Di Vittorio, LUCA FERRARI, direttore del Patronato INCA CGIL Parma, LISA GATTINI, segretaria generale CGIL Parma, FABIO LAURICELLA, dell'Ispettorato territoriale del lavoro, LUCIANO PETRONIO, consulente legale CGIL Parma, e FRANCESCO BARIGOZZI, coordinatore INCA CGIL Emilia-Romagna. Porteranno parteciperanno anche il direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Parma e Reggio Emilia, Francesco Gattola, e la direttrice dell'INPS di Parma, Marianna Lupo.

Sarà possibile seguire l'evento unicamente in diretta streaming dal Cubo in via La Spezia, 90 Parma sul canale Youtube e sulla pagina Facebook CGILParma.