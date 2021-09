Il tempo per il 730 scade il 30 settembre

Chi è iscritto alla Cisl è informato e ha già presentato il suo 730 al Caf CISL, ma per tutti i cittadini e, in particolare, per chi vuole passare parola ad amici, conoscenti e colleghi di lavoro meno attenti, è opportuno ricordare la scadenza del 30 settembre per presentare la dichiarazione dei redditi. Se molti contribuenti presentano il 730 perché conviene, pur non essendovi obbligati. molti altri contribuenti sono tenuti a fare il 730, altrimenti verranno poi contattati dall'Agenzia delle Entrate e la presentazione tardiva comporterà sanzioni e interessi. Ecco alcuni casi specifici, di solito meno noti, che determinano l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi nel termine previsto:

se si hanno avuto due Certificazioni Uniche nel 2020, perché si è cambiato lavoro, o si è chiuso un rapporto di lavoro e si ha una certificazione unica INPS per la pensione o per la Naspi,

se si percepiscono assegni periodici dall'ex-coniuge,

se si hanno immobili dati in affitto, anche se con la cedolare secca,

se sono percepiti redditi di capitale o partecipazione in società, associazioni fra artisti e professionisti, imprese familiari, aziende coniugali, redditi da lavoro autonomo, compresi quelli in regime di vantaggio (imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità) e quelli in regime forfettari

"Le scadenze sono utili, sottolinea Mario Mastrorilli, responsabile del Caf Cisl di Parma e di Piacenza, perché ti aiutano a organizzare il tuo tempo, e a fissare le tue priorità, in pratica ti fanno fare ciò che ti serve quando non ti ricordi. Il Caf Cisl, presente in tutti i principali comuni delle province di Parma e Piacenza è a disposizione di tutti per rispettare le tue scadenze, ora la più importante è quella del 730/2021 che è fissata per il 30 di questo mese di settembre: affrettati abbiamo posti liberi ovunque tu abbia bisogno, semplicemente telefonando al numero verde gratuito 800 948 888.