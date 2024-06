8xmille, una firma che fa bene al territorio: intervista a Stefano Baschieri, direttore della Caritas Diocesana di Fidenza 

Firmare per l’8xmille alla Chiesa cattolica è un gesto semplice ma importantissimo, grazie al quale è possibile realizzare migliaia di progetti ogni anno, in Italia e nel mondo, per sostenere i più deboli e chi è in difficoltà. I fondi dell’8xmille sono importanti, ad esempio, per le opere di carita? presenti nelle Diocesi. A tal proposito, Martina Pacini ne ha parlato con Stefano Baschieri, direttore della Caritas Diocesana di Fidenza.

Quale importanza ricoprono i fondi 8xmille per le opere di carita? presenti nella nostra Diocesi?

"I fondi 8xmille dedicati alla carita? sono di vitale importanza per il mantenimento delle opere di sostegno alle persone piu? fragili. Garantiscono la prosecuzione dei servizi nel tempo. Senza questi fondi rischiamo di dover interrompere alcuni di questi importanti servizi".

Come vengono utilizzati i fondi dell’8xmille dalla Caritas diocesana per sostenere le attivita? di assistenza ai bisognosi?

"Le risorse a disposizione danno modo di poter adempiere a tanti costi fissi che le strutture ed i servizi hanno: utenze, manutenzioni ordinarie, acquisto materie prime, aiuti economici alle persone. Inoltre, anche il coordinamento dei volontari prevede la presenza di alcune figure, quali ad esempio degli operatori, che a loro volta comportano una spesa. È chiaro come la carita? si alimenti grazie alla generosita? delle persone attraverso donazioni e disponibilita? in termini di volontariato, ma in ogni modo per avere una minima organizzazione sono necessarie risorse economiche".

Quali opere di carita? sono state realizzate in Diocesi grazie ai fondi dell’8xmille?

"Numerose sono le opere realizzate nel corso degli anni, tanti i servizi attivati: inizialmente e? stato dato avvio al centro di ascolto, poi sono stati realizzati diversi progetti per l’accoglienza delle persone; in seguito, e? stata aperta la mensa, sono stati aperti alloggi per ospitare piccoli nuclei familiari. Grazie ad altre risorse e? poi stato possibile riqualificare diversi locali e ambienti delle strutture: finanziate dall’8xmille per la carita?, ma anche attraverso altri finanziamenti".

(In foto un volontario insieme al direttore della Caritas Diocesana Stefano Baschieri)

Quali sono le sfide principali nel gestire e impiegare i fondi dell’8xmille in modo efficace e responsabile?

"Come Caritas ci impegniamo quotidianamente per non sprecare nulla di ciò? che viene messo a disposizione. Tutte le materie prime che vengono acquistate (laddove non si possono ricevere in donazione) hanno un rigido protocollo volto a trovare i prezzi più? bassi, preferendo fornitori locali che spesso offrono scontistiche in quanto condividono la mission del fare il bene per la propria comunità?. Nella gestione degli immobili le persone vengono coinvolte ed educate per mantenere nelle migliori condizioni possibili gli ambienti e contenere le spese per le utenze. Al contempo ogni persona coinvolta nei progetti e? chiamata a “restituire” quanto ricevuto mettendosi a disposizione degli altri ed offrendo un po’ del proprio tempo".

Quali sono i progetti in cantiere che potrebbero beneficiare dei fondi dell’8xmille?

"E’ stato appena realizzato, e vedrà? la sua seconda edizione, un progetto di tipo educativo a favore delle scuole e delle parrocchie: si tratta di un concorso che ha come titolo “Ospiti di questa terra”. Tantissimi bambini e ragazzi hanno potuto riflettere insieme ai loro insegnanti sull’attenzione e la cura del creato. A breve verranno implementate alcune strumentazioni all’interno della sede di “Casa Caritas” che permetteranno di mettere in maggiore sicurezza e rendere accessibili a tutti i locali dedicati all’accoglienza. Verrà? potenziato il sistema di distribuzione degli alimenti attivo presso il centro di raccolta e distribuzione di via Papini n.2, con l’acquisto di generi alimentari a favore delle famiglie. Diversi anche i tirocini formativi attivi e che verranno attivati, grazie al quale diverse persone potranno rientrare nel mondo del lavoro".

Come può? la nostra comunità? contribuire ulteriormente per sostenere le attività? della Caritas?

"Oggi i luoghi maggiormente bisognosi sono il centro di ascolto e la mensa. Perciò? se dovessi dire alle persone della comunità? di cosa abbiamo bisogno, direi certamente dei volontari. In seconda battuta e? necessario che ciascuno rivolga il proprio pensiero a coloro che, vicini a ad ognuno di noi, hanno bisogno di aiuto: questo può? essere il sostegno più? bello ed importante! Diffuso, silenzioso e costante nel tempo. Infine, certamente aggiungerei una cosa molto semplice che possono fare tutti... firmare per l’8xmille alla Chiesa cattolica!"

Fonte: ilrisvegliofidenza.it