Approvata l’acquisizione degli alloggi ex Coop Di Vittorio da parte del Comune di Fidenza

Federconsumatori Parma, Comitato soci ex coop Di Vittorio, Coordinamento soci cooperativa Di Vittorio e Sunia esprimono la massima soddisfazione per la decisione assunta dall'amministrazione comunale di Fidenza di procedere all'acquisizione dei 270 appartamenti della proprietà indivisa della ex Cooperativa Di Vittorio. Per gli assegnatari si tratta della soluzione di maggiore garanzia. Allo stesso tempo, il comune si dota di un enorme patrimonio abitativo da utilizzare per finalità sociali. Si tratta di una delle più rilevanti operazioni di edilizia pubblica della nostra provincia. La decisione del Comune inoltre offre le stesse garanzie ai prestatori della ex cooperativa che potranno beneficiare di un ulteriore ristoro economico.

L'operazione, punto per noi importante da fare comprendere, non graverà sulle tasche della collettività perché i costi del mutuo acceso dal Comune saranno coperti dalle entrate degli affitti generati dai 270 appartamenti.

Chiediamo anche agli altri comuni interessati di procedere nei tempi più brevi possibili sulla strada aperta dal Comune di Fidenza. Chiediamo inoltre alla Regione Emilia-Romagna di supportare i comuni intenzionati all'acquisto ma soggetti a maggiori vincoli finanziari, al fine di mantenere in mani pubbliche un patrimonio costruito con le risorse dei soci e delle istituzioni pubbliche.