La Lega: "Sì al raddoppio della Pontremolese, massimo impegno per il reperimento delle risorse"

"Sì al raddoppio della Pontremolese, massimo impegno per il reperimento delle risorse". Così il deputato della Lega Giovanni Battista Tombolato, segretario della commissione Trasporti della Camera. "Come ho avuto modo di ribadire anche in occasione dell'incontro svoltosi all'auditorium dell'Autorità di sistema portuale di La Spezia - spiega - occorre recuperare al più presto i finanziamenti necessari alla realizzazione di quest'opera strategica per i collegamenti tra il Nord Italia e le reti transeuropee, un'infrastruttura fondamentale per il nostro territorio. Ricordo che per il tratto Parma-Vicofertile sono stati già finanziati 260 milioni di euro sui 450 necessari. E' chiaro a tutti che l'aumento dei costi imponga a tutte le istituzioni interessate - nazionali e locali -, di accelerare il più possibile per non compromettere l'iter".