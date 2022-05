I 160 anni di Poste Italiane e la Provincia di Parma: 114 uffici, 677 dipendenti e il 77% di donne al lavoro

Dal 1862 al 2022: 160 sono gli anni che compie Poste Italiane, anni che hanno visto una totale trasformazione del nostro Paese ad ogni livello, con l’azienda che ne ha accompagnato sviluppo e modernizzazione. Un compleanno speciale che Poste Italiane ha celebrato a Roma il 5 maggio scorso inaugurando una serie di eventi alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Poste Italiane è oggi la più grande realtà del comparto logistico in Italia ed è leader nel settore finanziario, assicurativo e dei servizi di pagamento. Con una rete di oltre 12.700 Uffici Postali, 125 mila dipendenti, 569 miliardi di euro di attività finanziarie totali e 35 milioni di clienti, Poste Italiane è parte integrante del tessuto economico, sociale e produttivo del Paese e dei diversi territori e rappresenta una realtà unica in Italia per dimensioni, riconoscibilità, capillarità e fiducia da parte della clientela. La capillarità di Poste ha fatto sì che ogni cittadino ha a disposizione, a 5 minuti di distanza da casa propria, un punto di contatto con Poste Italiane che gli consente di accedere a tutti i servizi messi a disposizione dall’Azienda.

I numeri in Emilia Romagna e a Parma

Sono 7.166 le persone che lavorano in Emilia Romagna e di queste oltre il 75% è donna con il 50% degli 889 uffici totalmente al femminile.

Anche in provincia di Parma i numeri sono interessanti: 114 uffici (45 piccoli comuni), 677 i dipendenti, con oltre il 77% donne.

I nuovi ingressi in Emilia Romagna sono stati fino ad oggi 930, (dato degli ultimi due anni) giovani assunti in diverse mansioni, anche durante i due anni di pandemia; prosegue dunque l’impegno di Poste Italiane nel creare nuove opportunità di lavoro nel nostro Paese anche in un periodo complicato come quello del Covid. Di questi ingressi, 112 sono arrivati a Parma e provincia. Persone che come tutte le altre già presenti in azienda sono in costante e continua formazione per mantenere e migliorare sempre più gli standard qualitativi offerti ai cittadini nei diversi settori in cui l’Azienda è protagonista: sono infatti 362.560 le ore di formazione erogate in Emilia Romagna e oltre 37.000 nel Parmense. A dimostrazione che Poste Italiane è il principale datore di lavoro del Paese.

“Poste Italiane è una platform company"- come l’ha definita di recente l’Amministratore Delegato Matteo Del Fante - con un business diversificato resiliente e sostenibile” che in Emilia Romagna può contare su numeri importanti.

Dati Parma:

Dipendenti: 677; 114 Uffici Postali (45 nei piccoli Comuni con meno di cinquemila abitanti dove si è continuamente al lavoro per ottimizzare i servizi come l’installazione di Atm, l’abbattimento delle barriere architettoniche e i servizi di Wifi) ; Centri di Distribuzione: 6; Atm Postamat: 12; Incremento pacchi e-commerce: +16%; Mezzi green: 33.