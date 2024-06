A Fontevivo si parla di truffe e di mercato libero dell'energia

È in programma per sabato 15 giugno, alle ore 9.30, nella Sala Anspi Maria Luigia, in Via Roma, 1 a Fontevivo un incontro pubblico dal titolo "Amare sorprese'

L'iniziativa è rivolta agli anziani e alle loro famiglie e si articolerà in due momenti. Nel primo si parlerà di come prevenire le truffe più diffuse per poi proseguire trattando dell'attenzione che il consumatore deve rivolgere alle bollette, in particolar modo da quando c’è il libero mercato.

All'incontro, organizzato dal Comune di Fontevivo in collaborazione con Federconsumatori Parma e Arma dei Carabinieri, interverranno Tommaso Fiazza, sindaco di Fontevivo, un rappresentante dell’Arma dei Carabinieri e Paolo Tazzini di Federconsumatori Parma.