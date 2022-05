"Parma, Aemilia: terra di 'ndrangheta": il 7 giugno iniziativa antimafia

"Parma, Aemilia: terra di 'ndrangheta": è in programma per martedì 7 giugno, alle ore 21.00, nel bar "In piazzetta" in piazza Cesare Battisti a Salsomaggiore Terme, l'iniziativa antimafia promossa da CGIL Camera del Lavoro di Salsomaggiore e FIOM CGIL Parma nell'ambito dell'attività mirata a "Conoscere per contrastare l'illegalità mafiosa nel territorio e nel mondo del lavoro".

L'incontro sarà introdotto da Matteo Marosi, professionista, impegnato nella difesa della legalità. Sarà poi la volta dei saluti di Emilia Bennardo, referente di Libera Parma, a cui seguiranno gli interventi di Maurizio Miati, segretario Camera del Lavoro di Salsomaggiore, Aldo Barbera, segretario Generale FIOM CGIL Parma, e Paolo Bonacini, giornalista e autore di "Le 100 storie di Aemilia".