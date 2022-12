Agenti e Rappresentanti di Commercio: Beltrame eletto consigliere di FNAARC nazionale

Si è tenuta nei giorni scorsi, a Milano, l’Assemblea FNAARC - Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio, aderente a Confcommercio, che ha eletto Pietro Elio Beltrame alla carica di Consigliere Nazionale per il quinquennio 2022-2027. Beltrame, già membro di Giunta e Consiglio di Presidenza Ascom Parma, Presidente di FNAARC Parma (aderente ad Ascom) e Presidente di Confidi Parma, consolida così la rappresentanza di agenti e rappresentanti di commercio del nostro territorio anche a livello nazionale.

“È per me un grande onore poter rappresentare i colleghi del settore anche a livello nazionale – ha affermato Pietro Elio Beltrame –. Un passo importante che ci consentirà di interagire direttamente con le più alte sedi istituzionali per porre l’attenzione sulle tematiche urgenti che interessano da vicino la categoria; penso al rinnovo degli accordi economici collettivi con le associazioni d’impresa per valorizzare la figura dell’agente che, nel tempo, si è costantemente aggiornata; alla crescita dell’e-commerce che ha necessariamente modificato il nostro contesto di lavoro e per il quale deve quindi essere garantito il diritto delle provvigioni per gli ordini comunque effettuati dall’agente e chiusi online. Come FNAARC Parma – ha aggiunto – vogliamo inoltre porre particolare attenzione al tema della formazione per il quale sarà previsto un programma ad hoc per restare sempre aggiornati. Nonostante i periodi di difficoltà, infatti, i nostri agenti e rappresentanti non si sono mai fermati per sostenere le imprese con cui collaborano. A questo proposito, ci tengo a sottolineare la centralità del ruolo dell’agente e del rappresentante per l’economia del nostro Paese poiché attraverso essi si intermedia il 70% del Pil. È quindi necessario assicurare il dialogo e puntare su una specializzazione continua che consenta di rispondere a qualsiasi problematica in modo efficace ed immediato ed è quello che come FNAARC continueremo a fare sia a Parma che a livello nazionale”.