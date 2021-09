Agenzia del CAP di S.Quirico affollata per l’anteprima nazionale di New Holland

Con questo slogan, presso i locali dell’Agenzia del Consorzio Agrario di San Quirico, Trecasali (PR), ha avuto luogo il primo partecipato incontro di presentazione e lancio ufficiale - in anteprima su base nazionale - del trattore di ultima generazione realizzato da New Holland, T7 HD PLM Intelligence. A Giorgio Grenzi Presidente del Consorzio Agrario di Parma e Andrea Leonardi Business Manager Italian Market New Holland, l’onore di togliere il telo e di mostrare l’ultimo prodotto nato nella casa leader New Holland in tutta la sua imponenza, funzionalità e maestosità nell’impiego. Roberto Maddè, Direttore Generale del Consorzio Agrario, si è detto particolarmente soddisfatto della massiccia presenza di pubblico presente arrivato per apprezzare il prodotto di ultima generazione. Soddisfazione anche per l’allestimento coinvolgente realizzato dallo staff dell’Ufficio Macchine del CAP coordinato dal responsabile Paolo Pagliarini per accogliere tutti i clienti.

La ricca e coreografica esposizione di macchine New Holland ha fatto infatti da cornice all’evento così da consentire ai partecipanti di ammirare da vicino i mezzi e apprezzare l’intera gamma di trattori, dal più piccolo da giardinaggio fino al mastodontico T7. A seguire Nicola Lusvardi Marketing Product Specialist, Riccardo Pini Marketing Product Specialist e Riccardo Manfrin PLM Specialist di New Holland hanno illustrato nel dettaglio le caratteristiche tecniche della macchina. Il nuovo T7 HD PLM Intelligence, pensato per un’Agricoltura 4.0, è un mezzo sempre più intelligente e grazie all'integrazione della nuova cabina Horizon Ultra, dotata di tutti gli strumenti di connettività, entra nel mondo della tecnologia PLM, Precision Land Management (agricoltura di precisione) di nuova generazione; inoltre sono inclusi il servizio di assistenza da remoto, la condivisione dello schermo in cabina con l'ufficio o il concessionario tramite l’Applicazione MyNewHolland.La presentazione del nuovo T7 HD PLM Intelligence è stata riproposta anche la sera successiva, ad aprire i lavori il Presidente Giorgio Grenzi ed Emanuele Paganelli Marketing Communication Manager New Holland. Rilevante l’interesse dimostrato dagli operatori agro-meccanici e dagli imprenditori agricoli di Parma e Reggio Emilia che hanno partecipato alle serate.