All’Università un convegno sulla riforma della tassazione delle imprese

Sarà un confronto a più voci sulla riforma della tassazione delle imprese il convegno in programma per venerdì 24 maggio nella Sede centrale dell’Università di Parma. L’appuntamento è alle 14 in Aula Magna e sarà l’occasione per verificare l’implementazione della delega fiscale (legge n.111 del 2023) nell’ottica delle imprese, medie e grandi in particolare.

Si parlerà ad esempio della riforma dell’imposta sui redditi delle società, di adempimento collaborativo e semplificazione degli adempimenti fiscali. Saranno approfondite ulteriori problematiche legate alla tassazione delle imprese come, ad esempio, la sostenibilità ESG, l’imposta minima globale e il credito d’imposta denominato “Transizione 5.0”. La riflessione, calibrata sul vigente assetto della tassazione delle imprese, comprenderà anche la sua più recente traiettoria evolutiva e possibili modifiche migliorative nell’immediato futuro.

Il convegno è organizzato dall’Università di Parma (Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali) in collaborazione con l’Associazione dei fiscalisti d’impresa (AFI) e Value Target, con il patrocinio dell’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Parma e dell’Ordine degli Avvocati di Parma. Media partner è “Top Legal”.

L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali del Prorettore alla Pianificazione, Programmazione e Controllo dell’Università di Parma Pier Luigi Marchini, del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e InternazionaliGiovanni Francesco Basini, del Presidente dell’AFI Massimo Ferrari, del Direttore dell’Unione Parmense degli Industriali Cesare Azzali, del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Fernando Capezzuto, del Presidente dell’ODEC Francesco Castria e del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di ParmaFrancesco Mattioli.

Interverranno i responsabili e le responsabili degli uffici fiscali di alcune delle più importanti realtà imprenditoriali italiane. Alberto Comelli, ordinario di Diritto Tributario all’Università di Parma e organizzatore del convegno, modererà la prima sessione e concluderà i lavori.

L’incontro sarà anche trasmesso in diretta sul canale YouTube dell’Università di Parma.