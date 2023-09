Ampliata la sede della Cgil di Borgotaro: l'inaugurazione sabato 23 settembre

Paolo Spagnoli, segretario di zona: "I nuovi spazi permetteranno di offrire servizi sempre più qualificati alla cittadinanza"

È in agenda per sabato 23 settembre, alle ore 11, l'inaugurazione pubblica dell'ampliamento della Camera del Lavoro di Borgotaro, in viale Bottego 25.

"Siamo molto soddisfatti della realizzazione di questi nuovi spazi - spiega il segretario di zona Paolo Spagnoli - che ci permetteranno di rispondere in modo sempre più adeguato alle richieste delle tante persone che riconoscono nella sede CGIL di Borgotaro un punto di riferimento sia per il settore pubblico che privato oltre che per i servizi di Patronato e fiscali. Grazie a questo ampliamento sussistono ora le condizioni per implementare servizi attualmente non presenti, come quelli rivolti ai migranti, allargando la gamma della nostra offerta".

All'inaugurazione interverranno Lisa Gattini e Matteo Rampini, rispettivamente segretaria generale e organizzativo CGIL Parma, insieme allo stesso Paolo Spagnoli. Saranno presenti rappresentanti delle istituzioni locali e il Comandante della Compagnia Carabinieri di Borgotaro.