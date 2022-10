Nel corso di quest’ultimo anno ANBI, in collaborazione con le ANBI regionali ed i Consorzi di bonifica, sta celebrando in tutto il Paese i 100 anni dal primo Congresso di San Donà di Piave che pose le basi della bonifica moderna unendo gli aspetti di sanificazione e sicurezza idraulica alla gestione delle acque ad uso irriguo.

Oggi lo scenario globale necessita di un maggiore e più convinto impegno collettivo sulle attività di cura e prevenzione al fine di arginare e mitigare gli effetti più nefasti e drammatici causati dal mutamento delle condizioni climatiche, un'assoluta priorità dell’intera popolazione mondiale.

ANBI, in collaborazione con la Regione Emilia Romagna ed i Consorzi di bonifica associati, ha organizzato l'incontro dal titolo

"INVESTIRE SUL TERRITORIO

PER UN FUTURO PIÙ SICURO E SOSTENIBILE #ANBI100"

Martedì, 18 ottobre 2022

alle ore 10.00

presso l'Aula Magna della Regione Emilia Romagna

Viale Aldo Moro, 30 - Bologna

Alla luce dell’emergenza climatica in atto il focus sarà incentrato sulla transizione ecologica e sulle concrete necessità di investire per la difesa e la sicurezza del territorio esaminando la realtà economica-sociale e ambientale della nostra regione.

Sono previsti gli interventi di:

Stefano BONACCINI Presidente Regione Emilia-Romagna

icola BERTINELLI

Presidente Coldiretti Emilia Romagna

Stefano FRANCIA Presidente CIA Emilia Romagna

Marcello BONVICINI Presidente Confagricoltura Emilia Romagna

Alessandro BRATTI Segretario Generale Autorità di Bacino Distrettuale Fiume Po

Attilio TOSCANO Struttura tecnica di missione – Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, UNIBO

Irene PRIOLO Assessore Ambiente, Difesa Suolo, Costa Protezione Civile Regione Emilia-Romagna

Alessio MAMMI Assessore Agricoltura Regione Emilia-Romagna

Rita NICOLINI Direttore Generale Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile

Francesco VINCENZI Presidente ANBI

Massimo GARGANO Direttore Generale ANBI

Raffaella ZUCARO Coordinatrice ANBI Emilia Romagna

Paolo SOTTOCORONA Meteorologo La7

Erasmo D’ANGELIS

Giornalista

Maurizio AMOROSO

Vicedirettore NewsMediaset

Andrea GAVAZZOLI

Giornalista

“L’acqua è una delle risorse naturali più rilevanti e strategica per lo sviluppo socioeconomico di qualsiasi territorio ed è decisiva per garantire la sicurezza alimentare in quanto alla base dell’agricoltura, l’attività economica che produce un bene primario per l’uomo: il cibo. Essa è traino di progresso civile ma necessita sempre di più di essere governata e gestita con lungimiranza, criterio capace di visione perché, altrimenti diviene fonte di dissesto territoriale e distruzione, di inondazioni, di malattie, di esodi di massa”.

(Sua Eminenza Reverendissima, Cardinale Matteo Maria ZUPPI, Arcivescovo di Bologna, Presidente Conferenza Episcopale Italiana, in occasione dell'Assemblea nazionale ANBI a Roma il 4,6 luglio 2022)