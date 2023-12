Anche Dallara tra le big della Motor Valley

Emilia Romagna "Terra dei Motori", una delle regioni italiane con il maggior numero di imprese dedite alla produzione e vendita di automobili e motociclette. Tra le imprese con gli incassi più alti in Regione negli ultimi anni, c'è anche la Dallara.

Dallara è un rinomato produttore italiano di vetture da competizione e telai con sede a Varano de' Melegari, in provincia di Parma. Fondata nel 1972 da Gian Paolo Dallara, l'azienda è nota per la progettazione e la produzione di telai da competizione per una vasta gamma di categorie di corse, tra cui monoposto, vetture sportive e prototipi. Le vetture Dallara sono state coinvolte in numerose competizioni automobilistiche di alto livello, tra cui la Formula 1, l'IndyCar Series e la Nascar. La filosofia di Dallara si basa sull'innovazione costante, sull'attenzione ai dettagli e sulla ricerca della massima efficienza aerodinamica e strutturale.

Nonostante un fatturato inferiore rispetto ad altri marchi dell'Emilia Romagna, Dallara gode di un'ottima reputazione nel settore. Nel 2022, l'azienda ha messo nero su bianco un fatturato di € 85.730.739, in aumento rispetto al 2021 (€ 57.613.375) e al 2020 (€ 66.943.772), dimostrando un potenziale di crescita e investimento.