Annalisa Sassi: "L’impresa è motore di sviluppo: innovazione e formazione le priorità"

“La tensione all’innovazione che contraddistingue questa regione che ci permetterà di marcare la differenza rispetto alla media del Paese e di stare al passo con le più importanti regioni economiche del mondo, anche in questo periodo di profonda incertezza, ma per mantenere viva questa intraprendenza occorre un grande investimento nei saperi manifatturieri e in competenze specialistiche».

L’intervista esclusiva ad Annalisa Sassi, salita al timone di Confindustria Emilia-Romagna, è la notizia d’apertura del prossimo numero del Rapporto Centro del Sole 24 Ore in edicola venerdì 12 giugno in Emilia Romagna, Lazio, Toscana, Molise, Marche, Abruzzo e Umbria. Scelta all’unanimità a fine aprile, in occasione del 50ennale dell’organizzazione che rappresenta in regione circa 6.300 imprese e 320mila dipendenti. Parmense doc, di Colorno, classe 1976, quarta generazione alla guida – assieme ai due fratelli – delle aziende alimentari di famiglia (Casale, Prosciuttificio San Pietro e Selva Alimentari).

Economia del mare. Una Zona Economica Speciale comune tra Marche e Abruzzo, capace di avere ad Ancona il suo porto core. Sul progetto di una proposta congiunta tra le due Regioni, che piace molto al governo, dice sì anche Vincenzo Garofalo, da tre mesi presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dell'Adriatico centrale, pronto a facilitare il dialogo fra le varie istituzioni interessate che al Rapporto Centro di venerdì 12 giugno spiega: «Che le Regioni lavorino insieme non è una cosa da guardare con stupore – spiega - oggi bisogna tendere sempre più a fare squadra anche in termini territoriali. Abruzzo (che la Zes la sta realizzando, ndr) e Marche, insieme ad altre Regioni, hanno già fatto la scelta di guardare a una logistica intermodale di carattere adriatico”.

Agrindustria. Il Rapporto Centro del Sole 24 Ore si occupa anche della riorganizzazione in “salsa” francese per i vini d’Abruzzo. Un importante percorso di ristrutturazione, semplificazione e rafforzamento identitario dell’intero sistema delle denominazioni d’origine è stato avviato da tempo dal Consorzio Vini d’Abruzzo anche se probabilmente le tempistiche burocratiche non consentiranno di rendere operativo il nuovo impianto già dalla vendemmia 2022. Ma la strada è ormai tracciata. In Abruzzo, nell’ultimo quinquennio, 2.441 nuovi ettari impiantati tra il 2016 e il 2021 (+7,7% in cinque anni). Ottima performance dell'export che ha superato per la prima volta la soglia dei 200 milioni di euro di fatturato trainata dalla Germania.

Pitti. Tra pochi giorni, dal 14 al 17 giugno, la Fortezza da Basso di Firenze tornerà ad accogliere Pitti Uomo, che non è soltanto la più importante fiera al mondo di moda maschile, in fase di ripresa dopo le difficoltà della pandemia (in questa 102esima edizione esporranno le collezioni 640 marchi, per il 38% esteri, e sono attesi circa 15mila buyer), ma è da sempre l’evento-clou che porta nel capoluogo toscano ospiti e tendenze internazionali. Il Rapporto Centro di venerdì 12 giugno racconta che la fiera ha spinto ristoranti, bar e bistrot a ripensare ospitalità e accoglienza con investimenti e format rinnovati.