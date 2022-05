Aperto il Mecfor Forum: meccanica e subfornitura

Il Piano governativo “Industria 4.0” del 2017 ha rilanciato la pratica della rigenerazione, o revamping, delle macchine utensili usate, includendola tra gli aventi diritto agli incentivi. E proprio il revamping è stato al centro del convegno di apertura di Mecfor Forum, la nuova fiera della meccanica organizzata da Fiere di Parma e Ceu-Centro Esposizioni Ucimu, che si tiene a Parma dal 24 al 26 maggio 2022. Mecfor, aperto in contemporanea alla fiera dell’automazione industriale SPS Italia, è strutturato con 6 convegni tematici e una parte espositiva di 150 aziende meccaniche e della subfornitura (la produzione per conto terzi).

Dopo l’indirizzo di saluto di Barbara Colombo, presidente UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE e di Antonio Cellie, ceo di Fiere di Parma, si è passato a una definizione del fenomeno del revamping delle macchine utensili usate.

“E’ un fenomeno che ha preso piede dopo l’avvio del Piano Industria 4.0, ma ha radici antiche ed è praticato in tutto il mondo industrializzato – ha spiegato Enrico Annacondia, Direzione Tecnica Ucimu – Una macchina utensile ha una vita lunga, anche di 20 o 30 anni e quando è obsoleta si cerca di recuperarla, ammodernandola”. Si tratta, dunque, di un mercato parallelo a quello del nuovo, interessante anche perché consente di contenere i costi: accade normalmente che un’azienda che acquista una macchina utensile nuova, restituisce la vecchia, che verrà poi rigenerata e reimmessa nel mercato. Con integrazioni migliorative quali una riduzione dei costi di produzione, un layout più efficiente, un aumento di affidabilità dei sistemi di controllo, la capacità di interconnessione con i dati dell’azienda in cui andrà a operare.

Per avere diritto agli incentivi, e quindi ai crediti di imposta, la macchina utensile rigenerata dovrà sottostare ad alcuni obblighi: prima di tutto la marcatura europea CE; poi la interconnessione ai sistemi informatici della fabbrica; l’integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica; l’interfaccia tra uomo e macchina, semplice e intuitivo; la rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro; la possibilità di controllo da remoto.

Il revamping non è solo una pratica conveniente, ma aiuta l’economia circolare e la sostenibilità dell’industria pesante. Un mercato importante per l’Italia che già eccelle nella produzione di macchine utensili, che esporta in numerosi Paesi.