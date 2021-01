Undici pizze in tre formati a portata di smartphone, Fiamma Scarlatta lancia la App per delivery e take away

Con la nuova App di Fiamma Scarlatta da oggi è possibile acquistare le gustose pizze della boutique di via Farini, stese completamente a mano con oltre 24 ore di lievitazione. Al momento dell’iscrizione alla Newsletter se ne riceverà anche una in omaggio. Le modalità per appropriarsi delle pizze artigianali, da conservare in frigorifero fino a 30 giorni, sono due: si può scegliere di ricevere la pizza a casa da cuocere 5 minuti in forno o di ritirarla personalmente fresca o cotta nel negozio di via Farini. La prima consegna è offerta e per gli ordini uguali o superiori a 20 euro è sempre gratuita. Col vostro smartphone, iOS o Android, potrete accedere all’App Fiamma Scarlatta e oltre ad acquistare le pizze, sarete anche in grado di verificare la disponibilità dei vostri gusti preferiti in negozio. La scelta dei gusti si è allargata: oggi si possono contare ben 11 gusti interamente farciti a mano e 3 diversi formati rispettivamente da 300 g, da 550 g e da 1 kg. L’App Fiamma Scarlatta vi assicura la sicurezza del pagamento con carta di credito usando il circuito Stripe e a breve sarà anche possibile pagare con PayPal, più comodo di così.