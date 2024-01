Associazione Nazionale Oltre le Frontiere, cambio alla presidenza: Nabila Mahidra succede a Laura Agnetti

Cambio di Presidenza per l'Associazione Nazionale Oltre le Frontiere di Parma: Laura Agnetti, pur continuando in modo costante la sua attività all'interno dell'associazione, lascia il posto a Nabila Mahidra.

L’avvicendamento è stato accompagnato dalle parole di Angela Calò, segretario generale aggiunto CISL Parma Piacenza, che ha ricordato come ANOLF, associazione che offre attività e consulenza agli immigrati, svolga un ruolo importante sul territorio: “Si tratta prima di tutto di promozione dell’integrazione multietnica e multiculturale attraverso la reciproca conoscenza, il rispetto e le opportunità per tutti in una società fondata sulla pacifica convivenza. Oggi – ha sottolineato Calò – viviamo una crisi di solidarietà ed è quindi importante mettere in campo nuove strategie per garantire il rispetto dei diritti umani.”

Ringraziando Laura Agnetti per il lavoro fin qui svolto, la neo presidente Mahidra intraprenderà questo nuovo percorso con lo slancio e la passione di chi, come lei, conosce bene i problemi, i bisogni, le aspirazioni e i sogni di chi arriva in Italia da paesi stranieri: "Questo nuovo incarico rappresenta per me un onore ma anche una bella sfida che porterò avanti con il massimo impegno – ha commentato Mahidra - nel segno di quanto fin qui già realizzato da ANOLF. Persone, uomini e donne, che hanno scelto questo paese per costruire un futuro per sè e per le proprie famiglie. Mi metterò dunque al loro fianco per affrontare le problematiche quotidiane ma anche per realizzare insieme nuovi progetti e contribuire così a costruire una società aperta, accogliente verso culture e religioni diverse, nel pieno rispetto delle regole del paese che ci ha accolto."

Chi è: Nata a Marrakech nel 1983, in Italia dal 2000 e residente a Parma dal 2005, Nabila Mahidra ha ottenuto la cittadinanza Italiana nel 2014.

Dopo aver conseguito il diploma di qualifica Professionale nel 2008 presso l'istituto Giordani di Parma, dal 2009 possiede la Qualifica di Tagesmutter e, dal 2012, quella di operatore socio sanitario. Tra il 2014 ed il 2015 ha ottenuto sia il diploma di maturità " dirigente di comunità" che la qualifica di Mediatore interculturale.

Lavora come impiegata amministrativa presso la cooperativa sociale onlus Aurora DOMUS dal 2008 e si occupa anche di assistenza agli anziani come Responsabile Attività Assistenziali. Ha due figli di 18 e 23 anni.

L'ANOLF - Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere - è un'associazione di immigrati di varie etnie a carattere volontario e democratico, che ha come scopo la crescita dell'amicizia e della fratellanza tra i popoli nello spirito della Costituzione italiana. Presente capillarmente su tutto il territorio nazionale è nata per realizzare un obiettivo ambizioso, difficile, ma profondamente giusto: contribuire a creare una società aperta verso le diversità in un mondo sempre più multietnico, multiculturale, nel rispetto e nella valorizzazione delle specificità etniche, culturali e religiose.

ANOLF si trova presso la sede centrale CISL in Via Lanfranco, 21/A - Parma Telefono: 0521.037616 Fax: 0521.940962 E–mail: anolf.parma@cisl.it

Altri uffici ANOLF sono presenti presso le sedi CISL a Fidenza, Langhirano, Borgotaro, Colorno, Bedonia, Berceto e Fornovo