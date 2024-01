Aumento delle rette delle strutture per anziani: assemblee delle organizzazioni pensionati Cgil, Cisl e Uil

Ecco assemblee che si terranno sul territorio di Parma per preparare la manifestazione di Bologna del 13 febbraio circa l'aumento unilaterale, deliberato dalla Regione, delle rette per le strutture residenziali per anziani e disabili non-autosufficienti, attuata proprio mentre era ancora aperto il confronto sindacale sulle procedure di accreditamento, delibera della quale i sindacati chiedono la sospensione.

Il primo appuntamento è previsto per la mattinata del 31 gennaio presso il circolo Arci San Lazzaro a Parma (ore 9.30) cui seguiranno incontri a Fidenza, Colorno, Borgotaro e Langhirano.

Assemblee unitarie in preparazione della manifestazione del 13 febbraio

PARMA 31/01/2024 9.30 circolo Arci S. LAZZARO via Ugoleto 14, PARMA

FIDENZA 01/02/2024 9.30 circolo BOCCIOFILA via Baracca 21, FIDENZA

COLORNO 05/02/2024 14.30 circolo MARIA LUIGIA CS VENARIA via Suor Maria 7/a, COLORNO

BORGOTARO 07/02/2024 9.30 BIBLIOTECA COMUNALE Via Manara 7, BORGOTARO

LANGHIRANO 08/02/2024 14.30 sala Ass. GENERALI Via Cascinapiano 13, LANGHIRANO