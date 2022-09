Azienda Ospedaliera, siglato l'accordo sui fondi contrattuali 2022: la soddisfazione di CISL FP

Nei giorni scorsi è stato siglato l'accordo sull'utilizzo dei fondi contrattuali 2022 in Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma: grande soddisfazione da parte di CISL FP che, insieme a CGIL FP e le RSU presenti all'incontro, hanno responsabilmente firmato chiudendo definitivamente una questione durata alcuni mesi che metteva a rischio una parte dello stipendio accessorio.

Le due sigle confederali hanno anche presentato una nota congiunta per sancire alcuni principi da cui ripartire.

Avviare un negoziato per incremenatre i fondi in modo strutturale già dal mese di gennaio 2023

richiesta di turni a 36 i tutte le UU.OO con l'inserimento di personale integartivo per ridurre il lavoro straordinario

monitoraggio trimestrale dei fondi

Il segretario CISL FP Parma e Piacenza, responsabile dell'area sanità Giovanni Oliva, si dichiara " soddisfatto per la soluzione di un problema che ci ha preoccupato per alcuni mesi: ringrazio le RSU che ci hanno supportato in questa vertenza, anche se rimane il problema dei limiti di spesa, una norma da abolire prima possibile. La CISL FP farà proposte in merito, non vogliamo avere gli stessi problemi nelle prossime contrattazioni. E adesso avanti con il rinnovo del contratto"